Dabei besteht der Konflikt nicht nur zwischen den beiden Ländern. Vielmehr zeigt sich Peking auch regelmäßig verärgert, wenn Dritte die Eigenständigkeit Taiwans – direkt oder indirekt – in irgendeiner Weise anerkennen. Das war zuletzt zu beobachten, als Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Taiwan im August dieses Jahres einen Besuch abstattete.

Wie geht's weiter?

Nicht zuletzt seit dem Besuch Pelosis in Taiwan ist der Konflikt wieder stärker in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt. China reagierte auf die Visite mit Militärübungen, die als Drohung verstanden werden können. Auch der Angriff Russlands auf die Ukraine hat deutlich gemacht, wie schnell auch in der heutigen Zeit geopolitische Konflikt in militärische Auseinandersetzungen umschlagen können – so etwas kann im Falle Taiwans wohl kaum ausgeschlossen werden. Für die Weltwirtschaft könnte ein Krieg um Taiwan erhebliche Konsequenzen haben. TSMC etwa, der weltweit wertvollste und größte Hersteller von Halbleiterchips, ist ein Taiwanischer Konzern mit Hauptsitz in dem umstrittenen Land.

Die Adblue-Krise

Worum geht's?

Das Problem mit der Adblue-Versorgung ist ein Beispiel dafür, wie aus einer Krise weitere entstehen können. Ursprung der Schwierigkeiten ist in diesem Fall die Energiekrise, genauer die Gasknappheit nebst exorbitanter Preise. Davon sind so ziemlich alle Bereiche der Wirtschaft betroffen – auch die Hersteller von Adblue. Der Düngemittelproduzent SKW etwa, der auch Adblue produziert, musste bereits vor einigen Wochen seine Produktion stoppen. Hintergrund ist die Gasumlage, die das Unternehmen mit 30 Millionen Euro belastet – pro Monat. SKW steht für etwa 40 Prozent der deutschen Adblue-Versorgung.

Wie geht's weiter?

Sollte der Nachschub an Adblue tatsächlich zum Erliegen kommen, weil Unternehmen wie SKW nicht mehr produzieren können, dann hätte das womöglich dramatische Folgen. Adblue wird bei der Abgasnachbehandlung von Dieselmotoren eingesetzt und bewirkt eine Verringerung der ausgestoßenen Stickoxide um bis zu 90 Prozent. Nahezu jeder der rund 800.000 Lastwagen der Speditions-, Logistik und Transportbranche in Deutschland fährt mit Diesel. Das heißt, betroffen wäre ein sehr großer Teil des Güterverkehrs in Deutschland, bis hin zur Belieferung der Supermärkte mit Lebensmitteln. Der Bundesverband Gütertransport und Logistik (BGL) hat bereits vor massiven Folgen wegen des wachsenden Adblue-Mangels gewarnt. "Kein Adblue bedeutet keine Brummis. Und das bedeutet keine Versorgung für Deutschland", sagte BGL-Hauptgeschäftsführer Dirk Engelhardt der "Bild"-Zeitung.