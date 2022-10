Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation und Corona-Lockdowns in China belasten die Weltwirtschaft schwer. Doch in Deutschland wird das Wirtschaftswachstum durch die Multi- oder Polykrise noch viel stärker ausgebremst als in den meisten anderen Industrienationen. So lautet die düstere Prognose, die der Internationale Währungsfonds (IWF) vor Beginn der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Washington herausgegeben hat.