Scholz besuchte in Bangalore unter anderem den dortigen Standort des IT-Unternehmens SAP und traf Inderinnen und Inder, die in Kürze einen Job in Deutschland beginnen werden. Der Kanzler bezeichnete Indien als Hightech-Nation. Dass viele deutsche Firmen Software-Entwicklung auch nach Bangalore verlagerten, sei kein Problem, sondern Teil der Arbeitsteilung. "Der starke Standort des Unternehmens in Indien (bringt) gleichzeitig eine große Stärke für den Standort in Deutschland mit sich", sagte er etwa in Bezug auf SAP.