Bei einem der schwersten Zugunglücke in Indien seit Jahren sind nach amtlichen Angaben mindestens 261 Menschen getötet und 650 weitere verletzt worden. Zwei Personenzüge seien am Freitagabend im Bundesstaat Odisha zusammengestoßen, erklärten Bahnvertreter am Samstag. Auch ein Güterzug sei in das Geschehen verwickelt. Über die Unglücksursache wurden zunächst keine Angaben gemacht. Ministerpräsident Narendra Modi (72) machte sich Medienberichten zufolge auf den Weg zum Unglücksort. Für den Samstag ordnete die Regierung Staatstrauer an.