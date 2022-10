Im Handel sind Preiserhöhungen vor allem in Drogerien (92,3 Punkte), bei Blumen, Pflanzen und Zoobedarf (89,6 Punkte) und Spielwaren (89 Punkte) zu erwarten. In der Industrie liegen die Bekleidungshersteller weit vorn (83,5). Hoch sind die Zahlen auch in der Gastronomie (87,4).

Zum Oktober steigt auch der Mindestlohn

Durch die Branchen hinweg haben Firmen derzeit mit hohen Beschaffungs- und Energiekosten zu kämpfen – zum Teil geben sie diese über Preiserhöhungen an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Ein weiterer Faktor dürfte der zum Oktober angestiegene Mindestlohn sein.