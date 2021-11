Nachfolge von Laschet Helge Braun und Norbert Röttgen wollen CDU-Chef werden

Im Rennen um den Posten des CDU-Vorsitzenden gibt zwei Aspiranten: Kanzleramtsminister Helge Braun kündigte am Donnerstag seine Bewerbung um die Nachfolge von Armin Laschet an. Kurz darauf warf Norbert Röttgen seinen Hut in den Ring.