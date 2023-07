Die Einhaltung der Schuldenbremse ist den Angaben zufolge auch in den folgenden Jahren vorgesehen. Der Finanzplan des Bundes sieht demnach für 2025 eine Neuverschuldung von 16,0 Milliarden Euro vor, für 2026 von 15,4 Milliarden Euro und für 2027 von 15,0 Milliarden Euro. Das Haushaltsvolumen soll bis 2027 auf 467,2 Milliarden Euro anwachsen. Das Finanzministerium wies allerdings darauf hin, dass in den kommenden Jahren noch zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, um die Neuverschuldung zu begrenzen.

Rente, Pflege, Elterngeld – wo der Minister sparen will

Auch für 2024 sind demnach eine Reihe von Sparmaßnahmen vorgesehen. So soll der Bundeszuschuss für die Pflegeversicherung im kommenden Jahr komplett entfallen und der Zuschuss an die gesetzliche Krankenversicherung auf dem bisherigen Niveau eingefroren werden. Den Zuschuss für die gesetzliche Rentenversicherung will Lindner demnach absenken. Mit Blick auf das Elterngeld ist von einer "Dämpfung der Ausgabendynamik" die Rede. Der "SPIEGEL" berichtet, dass Bundesfamilienministerin Lisa Paus (54) beim Elterngeld die Einkommensgrenze halbieren wolle. Demnach sollen künftig nur noch Eltern mit einem Jahreseinkommen von bis zu 150.000 Euro Anspruch auf diese familienpolitische Leistung haben. Bislang lag die Einkommensgrenze bei 300.000 Euro.