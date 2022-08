Mit dem Weiterbetrieb der drei verbleibenden Atomkraftwerke in Deutschland könne man den Gasverbrauch um maximal zwei Prozent senken, sagte Habeck am Sonntag bei einem Bürgerdialog am Tag der offenen Tür der Bundesregierung. "Für das wenige, was wir da gewinnen, ist es die falsche Entscheidung." Es gebe zum Gas-Sparen andere Möglichkeiten. Dafür solle der Konsens zum Atom-Ausstieg nicht wieder aufgeschnürt werden, sagte der Grünen-Politiker.