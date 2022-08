EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni erklärte, das Ende der Finanzaufsicht über Griechenland sei zugleich "der symbolische Abschluss der schwierigsten Zeit, die die Eurozone je erlebt hat". Die starke gemeinsame Antwort auf die Corona-Pandemie habe gezeigt, "dass Europa die Lehren aus dieser Krise gezogen hat". Solidarität und Einheit seien auch in der aktuellen Wirtschaftskrise wichtig.

Inzwischen blicken die Euro-Länder nicht mehr so stark auf Griechenland, sondern haben eher das hoch verschuldete Italien im Fokus. Beobachter befürchten, dass das langsam steigende Zinsniveau in der Euro-Zone Italien in schwere Bedrängnis bringen könnte. Die Europäische Zentralbank EZB hat deshalb bereits ein Hilfsprogramm aufgelegt, das ihr erlaubt, weiterhin italienische Staatsanleihen zu kaufen und zu verhindern, dass die Risikoaufschläge für italienische Anleihen allzu stark steigen.