Globalisierung Die Möchtegern-Herausforderer

Weil die Klammer der westlichen Ordnung nicht mehr hält, steht die Welt vor einem gigantischen Koordinierungsproblem. Doch die BRICS, die großen Nutznießer der Globalisierung seit 1990, machen keine Anstalten, die Lücke konstruktiv zu füllen.

Neo-Imperialismus und seine Gegner

Zwar bemühen China und Russland allerlei hehre Begriffe. In einer "gemeinsamen Erklärung" vom Februar vorigen Jahres beschworen die Führer beider Länder, Xi Jinping (70) und Putin, "Frieden, Entwicklung, Gleichheit, Recht, Demokratie und Freiheit" sowie eine "rechtsbasierte Weltordnung". Klingt super, ist aber bloße Camouflage.

In Wahrheit geht es ihnen darum, den Einfluss der USA und des Westens überhaupt zurückzudrängen, um selbst freie Hand in ihren jeweiligen Interessensphären zu haben. Kurz nach Veröffentlichung des Papiers fiel Putins Armee in der Ukraine ein. In Afrika destabilisiert Russland allerlei Länder; die Wagner-Privatarmee spielt dabei eine zentrale Rolle. Internationale Ordnung? Internationales Recht? Nicht mit Putin.

Derweil bereitet sich China offenbar militärisch und wirtschaftlich auf einen Angriff auf Taiwan vor und versucht, seine Wirtschaft gegen internationale Sanktionen zu imprägnieren – inklusive der Ausweitung landwirtschaftlicher Flächen, um von Nahrungsmittelimporten unabhängig zu werden. Chinas Projekt einer "neuen Seidenstraße" ist darauf ausgelegt, ein Peking-zentriertes Handelssystem zu schaffen, das nebenbei ärmere Länder durch teure Kreditvergabe in einseitige Abhängigkeit treibt, wie eine Forschergruppe unter Beteiligung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft gezeigt hat . Eine regelbasierte Ordnung, in der auch kleine Länder gleiche Rechte genießen, sähe anders aus.

Während China und Russland imperiale Gelüste hegen, treten auch die drei demokratisch verfassten BRICS-Staaten nicht gerade als Vorkämpfer internationalen Rechts und Garanten der Stabilität auf. Indien ist einer der größten Waffenkunden Russlands (um sich den Nachbarn China und das ebenfalls atomar gerüstete Pakistan vom Leib zu halten) und kauft seit Beginn der westlichen Sanktionen in großem Stil billiges russisches Öl. Gastgeber Südafrika hat enorme eigene Probleme, von der inneren Sicherheit bis zur Stromversorgung, die wegen grassierender Korruption von Blackout zu Blackout taumelt. Derweil irrlichtert Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (77) durch die Weltöffentlichkeit, stänkert mal gegen die USA, mal bemüht er sich um engere Beziehungen zu China, mal will er den globalen Süden vom US-Dollar unabhängig machen.

Hauptsache dagegen

Sogar von einer eigenen BRICS-Währung ist gelegentlich Rede. Das ist natürlich bloßes Wunschdenken, zumal in einer Zeit, da in China eine Schulden- und allgemeine Vertrauenskrise schwelt, Russlands Währung abschmiert und Regierung und Notenbank Krisensitzungen abhalten. Immerhin erfreut sich Brasilien derzeit einer außergewöhnlich starken Wirtschaftsentwicklung dank rekordhoher Außenhandelsüberschüsse. Auch Indien ist auf Modernisierungskurs.

Doch eine eigene Vorstellung davon, wie die Welt ihre gemeinsamen Probleme angehen soll, haben die BRICS nicht. Worauf sie sich einigen können, ist vor allem, was sie nicht wollen: westliche Dominanz. Das genügte, solange sie Nutznießer der von den USA gestützten internationalen Ordnung waren. Inzwischen ist die Erosion dieser Ordnung weit vorangeschritten. Reine Obstruktion ist unter diesen Umständen keine sinnvolle Strategie mehr. Doch die BRICS-Staaten verbindet wenig. Sie haben kaum gemeinsame Interessen, keine verbindenden Werte.

Genaugenommen sind die BRICS eine Erfindung der Investmentbank Goldman Sachs. 2001 schrieb Jim O’Neill, ihr damaliger Chefökonom, ein Papier, in dem er die vier großen Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien und China als Gruppe zusammenfasste – und dazu aufrief, sich aktiver in der Weltwirtschaftspolitik zu engagieren. Eine Staatengruppe, entstanden aus der Ermahnung einer US-Bank. Erst 2009, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, kam es zu einem ersten wirklichen BRIC-Treffen. Später holten sie noch Südafrika hinzu – als S am Schluss des Akronyms und einzigem afrikanischen Land der Gruppe. Wirklich etwas bewegt haben sie nie.