Mit knapp zehn Arztkontakten je Einwohner und Jahr liegt Deutschland fast 50 Prozent über dem OECD-Durchschnitt von 6,8 und weit über unseren Nachbarn in Frankreich oder der Schweiz mit 5,9 beziehungsweise 4,3, ganz zu schweigen von Schweden mit nur 2,6 Arztkontakten, wie Zahlen von 2019 ausweisen. Die von Rot-Grün 2004 eingeführte Praxisgebühr brachte im letzten Jahr ihrer Erhebung den Kassen eine Entlastung von 2,1 Milliarden Euro und unmittelbar einen Rückgang der Arztkontakte um 5 Prozent, was heute mehr als 50 Millionen Patientenbesuche weniger bedeuten würde.

Schwarz-Gelb unter Kanzlerin Angela Merkel schaffte die Praxisgebühr – trotz ihrer Steuerungswirkung – 2012 wieder ab. Zu vermutender Grund: Die freiberufliche Arztklientel von Schwarz und Gelb mochte es nicht, als Kasseninkassostelle herhalten zu müssen.

So wie im Fall der Praxisgebühr geht es oft im Gesundheitswesen. Immer wieder schreckt die Politik zurück vor den Lobbys in der Branche. Stattdessen wird das Defizit immer wieder vom Finanzminister ausgeglichen. Oder man diskutiert, wie aktuell, eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze, um einfach mehr Geld ins System zu spülen – auch wenn das langfristig nichts an den Problemen ändert.

Wettbewerb zwischen Apotheken könnte mehr als eine Milliarde sparen – pro Jahr

Besser wäre es, die richtigen Anreize zu weniger Kosten und mehr Qualität zu setzen. Dazu gehörte neben der Praxisgebühr auch eine kreative Erhöhung der seit 20 Jahren unangetasteten Zuzahlungshöhe bei Arzneimitteln. Wie wäre es etwa, wenn Apotheken auf freiwilliger Basis einen Teil der Zuzahlung für die Patienten übernehmen würden? Das würde sicherlich nur eine Minderheit der Apotheken tun, diese aber könnten darauf vertrauen, dass mehr Kundschaft zu ihnen kommt, auch wenn sie dafür ein paar Schritte oder Kilometer weiter gehen oder fahren müsste.

Im Ergebnis zöge Wettbewerb ein zwischen Apotheken. Strukturell könnten die Krankenkassenausgaben dadurch um mehr als eine Milliarde Euro im Jahr entlastet werden. So ließe sich mit etwas ökonomischer Vernunft beim Vertrieb von Arzneimitteln viel Geld sparen, und das ohne die Versorgung zu verschlechtern.

Der mit rund 18.000 überwiegend kleinformatigen Apotheken typisch deutsche Tante-Emma-Vertrieb von Arzneimitteln kostet uns Beitragszahler stolze 6 Milliarden Euro pro Jahr – bei einem Gesamtaufwand für Arzneien von fast 49 Milliarden Euro. Da es ausgeschlossen ist, dass 18.000 kleine Ladengeschäfte mit einem Durchschnittsumsatz von etwa 3 Millionen Euro von jedem Pharmaunternehmen direkt beliefert werden, braucht es zwischen Hersteller und Apotheke noch den Pharmagroßhandel, der fürs kistchenweise Verteilen an die Apotheken weitere rund 2,5 Milliarden Euro erhält.

Tante-Emma-Vertrieb zu extrem hohen Kosten

Insgesamt verursacht dieser atomistische Vertrieb also astronomische Kosten von jährlich rund 8,5 Milliarden Euro – etwa so viel, wie aktuell das gesamte strukturelle Defizit der Kassen beträgt.

Und was hat der Patient gewonnen? Zu wenig. In der Schweiz geben Ärzte und Krankenhäuser etwa die Hälfte aller verordneten Arzneimittel direkt an ihre Patienten ab. Auch in Österreich sind Ärzte, die in ihrer Praxis Arzneimittel abgeben, etwas sehr Gewohntes. Aus Patientensicht ist es ein Segen, die nötigte Arznei gleich beim Arzt mitnehmen zu können. Es würde Versorgungsprobleme auf dem Land abfedern, und Apotheken wären gehalten, ihre Existenzberechtigung durch echte pharmazeutische Leistungen nachzuweisen.

Dazu gehört nicht primär die Fähigkeit, als Handelsfachpacker ein Produkt zu verkaufen, dessen Namen, Größe und Anwendung jemand (immer noch) auf einem Zettel vorgegeben hat. Und es würde etwas erlaubt, was bei uns für Tierarzneimittel schon lange Usus ist: Ein kurzer, preisgünstiger Vertriebsweg vom Hersteller über den Arzt zum Patienten.

Der kleinteilige Vertrieb über Einzelapotheken sichert keine flächendeckende, zeitnahe und patientenfreundliche und auch keine effiziente und damit kostengünstige Versorgung. In vielen Einkaufsstraßen deutscher Städte schauen sich Apotheken gegenseitig ins Schaufenster. Dagegen wird es in ländlichen Regionen immer schwieriger, zügig an verordnete Arzneien zu kommen. Betriebswirtschaftlich nötige Apothekengrößen mit flexiblem Personaleinsatz lassen sich – auch wegen des Verbots von Apothekenketten – auf dem Land immer weniger erreichen. Was bleibt, ist die Schließung oder die weitere Selbstausbeutung des Apothekers.

Apotheken verhindern kosteneffiziente Versorgung

Andere Einzelhandelsbranchen sind schon lange nicht mehr überall von Flensburg bis Garmisch vertreten. Trotzdem halten sich Klagen über fehlende Metzgereien oder Textilgeschäfte in Grenzen. Deren Angebot wurde inzwischen von anderen stationären Einzelhandelsformaten oder von Amazon & Co. übernommen. Natürlich wollen Apotheker eine solche Entwicklung nicht. Und damit es nicht geschieht, bemühen sie das angeblich ganz "Besondere" von Arzneimitteln herauszustreichen und setzen ihre von Politikern gefürchtete Lobbymacht gnadenlos ein. So verhindern sie zu ihrem eigenen Vorteil seit Jahren eine kosteneffiziente und patientenorientierte Arzneimittelversorgung.

Ein letztes Beispiel: Mit Einführung des elektronischen Rezepts wäre eine patientenfreundliche, effiziente und kostengünstige Belieferung durch Versandapotheken problemlos möglich, und zwar auch dort, wo Patienten zumutbar gar keine Apotheke mehr finden. Fairer Wettbewerb beim Arzneivertrieb wird bis heute unter dem Deckmantel von Daten- und Gesundheitsschutz zugunsten stationärer Apotheken unterlaufen. Doch es gibt viele Waren, die potenziell gesundheitsgefährdend sind: Messer, Giftstoffe, Gefahrgüter, Waffen oder Munition. Sie alle können online gekauft werden – soweit nötig gegen digitale Vorlage eines Sachkundenachweises oder einer Erwerbserlaubnis.

Elektronisches Rezept wäre effizient und kostengünstig

Deshalb ist es scheinheilig und gestrig, Skalenvorteile, die mit dem E-Rezept auch bei Arzneimitteln erzielt werden könnten, nicht zu nutzen. Und seltsam mutet es an, wenn der amtierende Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (60; SPD) mit E-Patientenakte, E-Rezept, Telemedizin und KI das hohe Lied der Digitalisierung singt, dies alles aber nicht, und schon gar nicht beherzt voranbringt, obwohl damit endlich auch antiquierte Vertriebsstrukturen angegangen werden könnten.

Im Gesundheitsbereich müssen sich ineffiziente Anbieter zu größeren Einheiten zusammenfinden, um zu niedrigeren Kosten arbeiten zu können. Tun sie dies nicht, müssen sie ausscheiden. Ohne dieses Grundverständnis wird es die Lauterbach’sche Revolution nicht geben – weder bei der Telemedizin noch bei Arzneimittel und auch nicht im Krankenhaus. Berlin muss hier Mut zeigen, zum Nutzen (fast) aller.