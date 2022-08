Alt-Kanzler Gerhard Schröder (78) hat in der Debatte über stark gedrosselte russische Erdgaslieferungen dem Energiekonzern Siemens Energy die Schuld dafür gegeben, dass eine Turbine der Pipeline Nord Stream 1 noch nicht einsatzbereit ist. Die Turbinen, die man brauche, um das Gas überhaupt in die Pipeline zu bringen, kämen von dem Unternehmen und müssten regelmäßig gewartet werden, sagte Schröder dem Magazin "Stern" und den Sendern RTL/ntv in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Aber das Unternehmen habe "die gerade viel debattierte Turbine aus der Wartung in Kanada nach Mülheim an der Ruhr gebracht. Warum sie dort ist und nicht in Russland, verstehe ich nicht."