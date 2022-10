Der russische Staatskonzern Gazprom will die Gaslieferungen nach Italien wieder aufnehmen. Man habe eine technische Lösung gefunden, um Gas via Österreich nach Italien zu transportieren, teilte der Konzern mit. Ob die Belieferung mit dem Wahlsieg der Rechtspopulistin Georgia Meloni in Verbindung steht, kommentierte der Konzern nicht. Meloni hatte in der Vergangenheit mehrfach Verständnis für die russische Politik gezeigt. Der vom Putin-Schergen Alexei Miller geführte Gazprom-Konzern hat sich als Erfüllungsgehilfe der russischen Außenpolitik gezeigt. Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein Interesse daran, Europa auch in Fragen der Energiepolitik zu spalten.