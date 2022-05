Die möglichen Auswirkungen eines Gaslieferstopps aus Russland hält seit Wochen die deutsche Wirtschaft in Atem. Möglich ist sowohl ein Embargo der Europäischen Union als auch ein Stopp russischer Seite, wie er zuletzt angesichts des andauernden Rubel-Streits oder einer Reaktion auf ein Öl-Embargo befürchtet wurde.

Ein abruptes Ende von russischen Erdgaslieferungen in die EU ist einer neuen Studie zufolge aktuell "hochriskant" für die deutsche Volkswirtschaft. Bei einem sofortigen vollständigen Lieferstopp von russischem Erdgas könnte die Wirtschaftsleistung in Deutschland um bis zu 12 Prozent einbrechen. Zu diesem Ergebnis kommen Berechnungen des Wirtschaftsökonomen Tom Krebs von der Universität Mannheim, gefördert wurde die Studie vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung.

Damit wäre durch ein kurzfristiges Erdgas-Embargo ein wirtschaftlicher Einbruch auf dem Niveau des Corona-Jahres 2020 oder der Finanzkrise im Jahr 2009 zu erwarten, schreibt der Ökonom. Es "könnte jedoch auch zu einer Wirtschaftskrise führen, wie sie (West)Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt hat", warnt Krebs. Sich in einem überschaubaren Zeitraum bis 2025 aus der Abhängigkeit von russischen Erdgasimporte zu befreien, wie es die Bundesregierung vorhat, sei dagegen "weitaus leichter".

Ohne russisches Erdgas würde die Produktion in Deutschland in den ersten 12 Monaten um 114 bis 286 Milliarden Euro fallen, das entspricht einem Verlust von rund 3 bis 8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Hinzu kämen weitere Verluste in Höhe von 2 bis 4 Prozent durch nachfragebedingte Effekte auf die Wirtschaftsleistung, zum Beispiel wenn Verbraucher aufgrund höherer Energiepreise weniger für andere Güter ausgeben.

Soziale Folgen wären gravierender als 2020 oder 2009

Gravierender als zu Zeiten der Corona- oder Finanzkrise wären daher "mit hoher Wahrscheinlichkeit" die sozialen Folgen einer derart zugespitzten Energie-Krise, schätzt Krebs. Nach zwei Pandemie-Jahren stehe die deutsche Wirtschaft durch globale Lieferkettenprobleme und den Transformationsdruck angesichts des Klimawandels ohnehin unter Stress. Das könnte die Zahl an Insolvenzen oder Produktionsverlagerungen in die Höhe treiben und die Arbeitslosigkeit steigern. Gleichzeitig sieht der Ökonom geringe Möglichkeiten der Wirtschafts- und Geldpolitik gegenzusteuern angesichts schon stark erhöhter Ausgaben zur Abfederung der Corona-Krise und hoher Inflation. Die Preisschocks bei Energie und Nahrungsmitteln würden vor allem die unteren und mittleren Einkommen treffen.