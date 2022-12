Im Rennen um Ersatz für russisches Erdgas ist am Samstag in Wilhelmshaven das erste schwimmende LNG-Terminal eröffnet worden. "Das ist das neue Deutschland-Tempo", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Samstag bei der offiziellen Eröffnung mit Blick auf die vergleichsweise schnelle Genehmigungs- und Bauzeit des Terminals. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner nahmen teil. "Ende nächsten Jahres werden wir voraussichtlich über eine Importkapazität von über 30 Milliarden Kubikmeter Gas verfügen", fügte der Kanzler mit Blick auf weitere in Bau befindliche und geplante LNG-Terminals an der deutschen Küste hinzu.