In den vergangenen Monaten ist die Inflationsrate spürbar gefallen. Im Dezember sank die Jahresrate auf 6,5 Prozent. Dies war der siebte Rückgang in Folge. Im Juni hatte die Inflationsrate mit 9,1 Prozent ein vorläufiges Hoch erreicht. Mit einem kleineren Zinsschritt würde die Fed erstmals im aktuellen Zyklus ihren Leitzins weniger deutlich als die EZB anheben. Die EZB dürfte an diesem Donnerstag den Zins erneut um 0,50 Punkte erhöhen. Allerdings ist in den USA im Gegensatz zur Eurozone die aussagekräftigere Kernrate der Inflation zuletzt gefallen. Bei der Kernrate werden schwankungsanfällige Größen wie Energie und Lebensmittel herausgerechnet.