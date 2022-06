Jerome Powell (69) hat am Mittwoch bekräftigt, dass die US-Notenbank so lange die Zinsen anheben werde, bis sie eindeutige Beweise für eine Verlangsamung der Inflation auf das Zwei-Prozent-Ziel der Zentralbank sieht. "In den kommenden Monaten werden wir nach zwingenden Beweisen dafür suchen, dass die Inflation zurückgeht", sagte Powell am Mittwoch während einer Anhörung vor dem US-Kongress.