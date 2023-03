EZB-Chefvolkswirt Philip Lane (53) zeigte sich entspannt. Die jüngsten Bankenturbulenzen könnten sich aus seiner Sicht in konjunktureller Hinsicht womöglich als ein zu vernachlässigendes Ereignis herausstellen. "Es gibt vielfältige Möglichkeiten hier, eine ist ein Nicht-Ereignis", sagte Lane am Mittwoch auf der Konferenz "The ECB and its Watchers" in Frankfurt. Der konjunkturelle Ausblick könnte aus seiner Sicht davon womöglich leicht beeinflusst werden. Eine ausgemachte Krise, aufgrund derer der Ausblick dann komplett umzuschreiben wäre, ist aus Sicht von Lane inzwischen unwahrscheinlich. "Wir spielen immer Szenarien durch, was passiert, wenn wir beschleunigende Effekte bekommen, oder Sachen, die sich gegenseitig verstärken." Das sei aber vom gegenwärtigen Standpunkt aus betrachtet unwahrscheinlich, merkte er an.