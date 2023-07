Die deutschen Exporte außerhalb des EU-Raums sind im Juni den zweiten Monat in Folge gestiegen. Die Waren-Ausfuhren in die Länder außerhalb der Europäischen Union wuchsen um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 60,1 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im Mai hatte es noch ein Plus von 1,8 Prozent gegeben. Höhere Zinsen und eine maue Weltkonjunktur erschweren derzeit das Exportgeschäft. Schlechter fällt deshalb die kalender- und saisonbereinigte Bilanz im Vergleich zum Vorjahresmonat aus: Hier sanken die Ausfuhren um 2,1 Prozent.