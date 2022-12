Eurozone Arbeitslosigkeit erreicht mit 6,5 Prozent weiteres Rekordtief

Die Arbeitslosenquote in der Eurozone ist im Oktober erneut auf einen historischen Tiefstand gesunken. In den 19 Ländern mit der Gemeinschaftswährung waren 10,87 Millionen Menschen arbeitslos, was einer Quote von 6,5 Prozent entspricht, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg am Donnerstag aufgrund erster Berechnungen mitteilte.