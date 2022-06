Chronik einer Fehleinschätzung Wie der EZB die Inflation davonlief

In den USA nimmt Finanzministerin Yellen im Mai eher beiläufig das Wort "Zinserhöhung" in den Mund. Eines Tages werde die Fed wohl auf Preissteigerungen reagieren und einer möglichen Überhitzung der Wirtschaft entgegentreten müssen, so Yellen. Damit versetzt sie die Märkte in helle Aufregung und rudert zwei Tage später verbal zurück: Sie glaube nicht, dass es derzeit ein "Inflationsproblem gebe". Die Inflation könne zwar auf 3 Prozent steigen, dies werde aber ein "vorübergehendes Phänomen" sein. Anleger verdrängen die Schrecksekunde rasch wieder, die Party an der Börse geht weiter.

Herbst 2021: Hoppla, ein Preisschub

Euro-Inflationsraten 2,2 (Juli), 3,0 (August), 3,4 (September)

EZB: Zinserhöhung "frühestens 2023"; Fed: "Transitory" wird zum Mantra

Im September steigt die Inflation im Euroraum auf 3,4 Prozent. Es ist der höchste Preisschub seit 14 Jahren. Die EZB beharrt jedoch darauf, dass "viele der preistreibenden Effekte" bald wieder verschwinden werden: Die coronabedingte Störung der Lieferketten, welche für steigende Produktionskosten sorgt, dürfte bald Geschichte sein. "Jetzt nicht überreagieren", lautet das Motto im EZB-Rat. Die Notenbanker wollen die Zinsen daher "frühestens 2023 anheben".

Die Geldpolitik werde noch "sehr lange expansiv bleiben", verspricht Lagarde. In hoch verschuldeten Euro-Ländern wie Italien wird diese Zusage gern gehört, an der Börse spüren Anleger durch das billige Geld weiter Rückenwind für Risiko-Anlagen. Den Vorwurf, die EZB finanziere mit ihren Anleihekäufen Regierungen der Euro-Zone, kontert Lagarde: "Wir mussten tun, was wir getan haben", sagt die EZB-Chefin damals. "Wie viel mehr Menschen wären sonst heute arbeitslos?"