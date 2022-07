Der vor dem russischen Einmarsch reichste Ukrainer Rinat Achmetow (55) hat wegen der drohenden Aufnahme in ein Register für Oligarchen sein Mediengeschäft aufgegeben. Seine Mediengruppe werde alle TV- und Print-Lizenzen dem Staat überschreiben sowie zudem die Internetmedien einstellen, erklärte Achmetow in einer Mitteilung am Montag.