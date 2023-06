Vizepräsident der EU-Kommission EU überholt China bei Investitionen in der Batterietechnik

Mit der Eröffnung einer ersten Fabrik für Kathodenmaterial von BASF am Standort Schwarzheide im südlichen Brandenburg am kommenden Donnerstag wird nach Worten von Sefcovic eine wichtige Lücke in der europäischen Wertschöpfungskette geschlossen. Derzeit seien in der EU etwa 30 große Elektroautofabriken in der Planung, "aber was uns völlig fehlte, war die Produktion von aktivem Kathoden- und Anodenmaterial", sagte er. Es sei eine enorme Chance, dass BASF sich in der Lausitz genau auf das konzentriere, was an Batterieproduktionskapazitäten in Europa fehle.