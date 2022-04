Wirtschaftsweise Grimm "Der Effekt von Einsparungen sollte nicht unterschätzt werden"

Veronika Grimm: Man muss sich klarmachen, vor welchem Hintergrund die Berechnungen der Leopoldina und auch vieler anderer Gruppen von Wissenschaftlern veröffentlicht wurden. Noch immer fließen immense Summen nach Russland. Allein seit Kriegsbeginn sind mehr als 35 Milliarden Euro aus der Europäischen Union an Russland gezahlt worden, überwiegend für Energielieferungen. Dadurch wird die Wirkung der Sanktionen gegen Russland abgemildert. Das Regime Wladimir Putin hat so Spielräume, weiter zu eskalieren und der Krieg könnte sich schnell auf andere Regionen ausdehnen.

Veronika Grimm ist seit 2020 Mitglied im Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen, der die Bundesregierung berät. Die Ökonomin entdeckte die mathematische Wirtschaftstheorie für sich und ist seit 2008 Professorin an der Uni Erlangen-Nürnberg. Zudem hat sie das Netzwerk "Zentrum Wasserstoff. Bayern" initiiert, an dem heute rund 200 Unternehmen beteiligt sind.

Die volkswirtschaftlichen Kosten eines Lieferstopps russischer Gaslieferungen stehen also den möglichen sicherheitspolitischen Auswirkungen gegenüber, die zu erwarten sind, wenn wir zu wenig tun. Es ist bekannt, dass Putins Ambitionen nicht allein auf die Ukraine beschränkt sind. Wenn der Konflikt in Europa weiter eskaliert und die Nato womöglich irgendwann gezwungen ist, einzugreifen, steht viel auf dem Spiel für Europa. Mit härteren Sanktionen hätten wir die Möglichkeit, die weitere Eskalation einzudämmen. "Handhabbar" bedeutet also: Es ist teuer, aber wir könnten das Mittel einsetzen, wenn nötig.

Schon seit einiger Zeit erleben wir den Wechsel von einer regelbasierten zu einer stärker machtbasierten Weltordnung. Waffengewalt wird in einigen Staaten zunehmend als probates Mittel gesehen, die eigenen Ziele durchzusetzen. Wir müssen uns dem mit aller Konsequenz entgegenstellen. Die Zahlungen an Russland sollten daher beendet oder zumindest extrem reduziert werden. Auch, wenn wir dadurch einen Lieferstopp riskieren.

Um das zu schaffen, muss möglichst schnell Gas auf dem Weltmarkt beschafft werden. Die USA haben bereits zugesagt, noch in diesem Jahr gemeinsam mit internationalen Partnern 15 Milliarden Kubikmeter LNG (Anm. der Redaktion: Liquified Natural Gas, Flüssiggas) nach Europa zu liefern. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war in Norwegen und der MENA-Region (Anm. der Redaktion: Middle East & North Africa), um sich dort für weitere Lieferungen einzusetzen. Es wäre auch denkbar, darüber hinaus Gaslieferungen nach Europa umzulenken, die aktuell nach Asien, etwa nach Japan oder Südkorea, gehen. Dazu müsste man mit diesen Ländern kooperieren, da das Gas zumeist in langfristigen Lieferverträgen gebunden ist. Anlässlich der Katastrophe von Fukushima haben die USA und die EU umgekehrt große LNG-Mengen nach Japan umgelenkt, um auszuhelfen.

Die Bundesregierung muss umfangreiche Vorkehrungen treffen. Der aktuelle Anteil russischer Lieferungen am Gasverbrauch beträgt, wie Sie bereits gesagt haben, etwa 40 Prozent. Die Speicher sind nur noch zu 26 Prozent gefüllt. Die Nachfrage schwankt saisonal und ist im Winter, in der Heizperiode, hoch, im Sommer niedrig. Wenn die russischen Lieferungen ausfallen, dann wird es schwierig, die Speicher bis zum kommenden Winter ausreichend aufzufüllen.

Doch, das kann passieren, und zwar vorübergehend, bis ausreichend LNG für den europäischen Markt beschafft werden kann. Die USA und internationale Partner haben bereits angekündigt, ihre Liefermengen auf 50 Milliarden Kubikmeter jährlich zu erhöhen. Die Verfügbarkeit von Gas kann also mittelfristig sichergestellt werden. Allerdings zu einem höheren Preis. Das dürfte die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in der EU beeinträchtigen. Das passiert aber unabhängig von einem Lieferstopp, da wir uns ja von russischem Gas lösen wollen.

Das Problem ist: Energieeffizienz ist ein sehr kleinteiliges Themenfeld, man muss viele Akteure erreichen. Die Kommunen, die Betriebe, die privaten Haushalte. Nicht alle Akteure sehen die Preise in Echtzeit, das heißt, sie haben zunächst einmal gar keinen Anreiz, Energie einzusparen. Zielführend wäre es etwa, einen Aktionsplan Energieeffizienz zu starten, um alle Einsparpotentiale zu identifizieren und zu heben. Private Haushalte sollten Anreize bekommen, ihre Heizung um ein, zwei Grad herunter zu drehen. Der Staat könnte Prämien für den Austausch alter Heizkessel bezahlen. Die Einstellung von Heizungsanlagen in Bürogebäuden und Prozessen in der Industrie könnte optimiert werden. Zudem muss man Gas substituieren, wo dies möglich ist. Zum Beispiel kann man bei der Stromerzeugung Gaskraftwerke vorübergehend durch Kohlekraftwerke ersetzen.

Wenn kurzfristig rationiert werden muss, dann sollte man dies dort tun, wo die Produktion vorübergehend, etwa durch Importe, ersetzt werden kann oder entbehrlich ist. Die große Herausforderung wird es sein, diese Bereiche zu identifizieren. Denn natürlich hat kein Unternehmen einen Anreiz, hier in den Fokus zu geraten. Die Politik sollte daher klarmachen, dass sie bereit ist, großzügig Überbrückungshilfen und Kurzarbeitergeld zu zahlen. Dann dürften sich hier Lösungen finden lassen. Zum Beispiel könnte man die Ammoniakproduktion eventuell vorübergehend reduzieren – hier ist Gas ein wichtiger Inputfaktor.

Grüner Wasserstoff, der fossilfrei produziert wird, gilt ja auch als eine der Alternativen zum Erdgas. Sie haben das Netzwerk "Zentrum Wasserstoff. Bayern" gegründet und gelten als Expertin auf diesem Gebiet. In welchen Bereichen kann das Gas eingesetzt werden?

Grüner Wasserstoff wird in den kommenden Jahren noch nicht in großem Umfang verfügbar sein. Aber da Erdgas knapp und teuer werden wird, macht es Sinn, den Hochlauf von grünem Wasserstoff deutlich zu beschleunigen. So kann man ihn früher dort einzusetzen, wo man Erdgas substituieren kann. In der Industrie, in der Schwermobilität, eventuell auch in der Wärmeversorgung könnte Wasserstoff nun schneller eingesetzt werden.

Wie viel grüner Wasserstoff wird denn derzeit schon in Deutschland produziert?

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 eine Elektrolysekapazität von zehn Gigawatt aufzubauen. Doch da sind wir noch weit entfernt.

Also müssen wir Wasserstoff importieren, woran Politik und Wirtschaft ja derzeit arbeiten. Wirtschaftsminister Habeck versucht es in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Energiekonzern Eon in Australien. Dort hat Eon gerade eine Vereinbarung mit dem australischen Milliardär Andrew Forrest unterzeichnet, der grünen Wasserstoff nach Deutschland bringen will. Erste Lieferungen sind für 2025 geplant, richtig große Mengen können aber wohl erst 2030 importiert werden. Auch Konkurrent RWE braucht wohl noch bis 2030, bis die geplante Wasserstoffanlage in der Nordsee fertiggestellt ist. Angesichts der jetzigen Situation ein ganz schön langer Zeitraum.

Wir sollten jetzt eigentlich noch mehr Anreize haben, Wasserstoff in großen Mengen zu importieren als noch vor Beginn des Krieges. Nach dem Angriff auf die Ukraine müssen wir vor allem die Wasserstoffinfrastruktur und -produktion in der EU und gemeinsam mit unseren Partnern weltweit, ausbauen. Die geplanten LNG-Terminals können perspektivisch auch für den Wasserstoffimport genutzt werden. Unsere gesamte Erdgasnachfrage werden wir 2030 aber noch nicht durch Wasserstoff ersetzen können.