Der Leitzins in der Ukraine werde von 10 auf 25 Prozent angehoben, teilte die Zentralbank des Landes am Donnerstag in Kiew mit. Damit soll die hohe Inflation gedämpft werden. Die Teuerungsrate hat zuletzt zweistellige Prozentwerte erreicht, was Einkommen und Ersparnisse entwertet.