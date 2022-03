Ukraine-Newsblog JP Morgan und Disney verabschieden sich aus Russland ++ China kritisiert Sanktionen ++ USA wollen Zoll erhöhen

In Versailles beraten Kanzler Scholz und seine EU-Kollegen über das weitere Vorgehen. China hält sich mit Kritik an Russland weiter zurück. Die USA wollen Zölle erhöhen. Die wichtigsten News zum Krieg in der Ukraine.