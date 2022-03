Ukraine-Newsblog Fitch und Moody's stufen Russland herab ++ Hafenstadt Mariupol eingekesselt ++ eine Million Menschen geflohen ++

Russische Truppen versuchen in Kiew durchzubrechen. Die Hafenstadt Mariupol mit Hunderttausenden Einwohnern ist eingekesselt. Deutschland will 2700 Flugabwehrraketen an die Ukraine liefern. SAP bietet an, Büroflächen in ganz Europa in Flüchtlingsunterkünfte umzuwandeln. Die News.