Als Reaktion auf die Unterzeichnung von Abkommen in Moskau zur Annexion von vier ukrainischen Regionen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) die Aufnahme seines Landes in die Nato im Schnellverfahren beantragt. Das bestätigte der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal (46) am Freitag.