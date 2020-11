1 Lira für 10 Cent Türkische Lira stürzt immer weiter ab

Die Türkische Lira stürzt am US-Wahltag erneut auf ein Rekordtief. Erstmalig kostete ein Euro am Dienstag 10 Lira. Die wirtschaftlichen und politischen Spannungen befeuern die Inflation in der Türkei.