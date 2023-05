Mehr als 64 Millionen Türkinnen und Türken waren zur Wahl aufgerufen. Erdoğan hatte bereits in der ersten Wahlrunde besser abgeschnitten als erwartet. Allerdings hatte er mit 49,5 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit verfehlt, sodass die Stichwahl angesetzt wurde. Kilicdaroglu, der Vorsitzende der sozialdemokratischen Republikanischen Volkspartei CHP, war in der ersten Runde auf 44,9 Prozent gekommen. Der 74-Jährige trat an der Spitze eines Sechs-Parteien-Bündnisses an.