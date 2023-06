Erkans Strategie als Zentralbankchefin lässt sich schwer vorhersagen, da sie in ihrer Karriere an der Wall Street und in den Vorstandsetagen amerikanischer Unternehmen keine formale geldpolitische Erfahrung gesammelt hat. Sie hat einen Doktortitel der Princeton University in Finanztechnik.

Erdoğan sieht sich als "Zinsfeind"

Die Türkei hatte bisher eher einen ungewöhnlichen und nicht den allgemeinen Standards entsprechenden wirtschaftlichen Kurs verfolgt. So hatte die Zentralbank trotz extrem hoher Inflation die Zinsen gesenkt, anstatt sie im Kampf gegen die Teuerung anzuheben. Dahinter steht Erdoğan, der sich selbst als "Zinsfeind" bezeichnet und mit billigem Geld die Wirtschaft anschieben will.