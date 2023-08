Steuererhöhungen haben die Inflation in der Türkei im Juli erstmals seit mehr als einem halben Jahr wieder nach oben getrieben – und zwar kräftig. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 47,83 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Statistikamt am Donnerstag mit. Zuvor war die Inflationsrate acht Monate in Folge gesunken auf zuletzt 38,21 Prozent im Juni. Das von Notenbankchefin Hafize Gaye Erkan (44) angestrebte Inflationsziel von 5 Prozent bleibt damit in weiter Ferne.