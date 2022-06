Höchster Wert seit 1998 Türkische Inflationsrate erreicht jetzt fast 75 Prozent

Die Verbraucherpreise in der Türkei sind im Mai so stark gestiegen wie seit fast einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 73,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt am Freitag mitteilte. Das ist die höchste Inflationsrate seit Oktober 1998. Die Preise im Transportsektor – zu dem etwa Benzin gerechnet wird – haben sich mit 108 Prozent mehr als verdoppelt. Auch Lebensmittel (plus 92 Prozent) kosteten fast doppelt so viel wie im Mai 2021.