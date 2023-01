Niedrigzinspolitik und steigende Löhne halten Preise tendenziell hoch

Ob die Teuerung in der Türkei weiter nachgeben wird, muss sich noch erweisen: Denn Präsident Recep Tayyip Erdoğan (68) hat im Kampf gegen die Inflation nicht etwa die Leitzinsen erhöht, was westliche Notenbanken erfolgreich umsetzen und die meisten Experten als Mittel gegen hohe Inflation auch empfehlen. Im Gegenteil hat Erdoğan im vergangenen Jahr die Zinsen gesenkt – zuletzt auf 9 Prozent – und mehrfach die Mindestlöhne erhöht, um die schlimmsten Auswüchse der Teuerung für viele Beschäftigte zu mindern: Gut ein Drittel der Arbeitskräfte in der Türkei bezieht lediglich den Mindestlohn. Doch dürfte Erdoğans Festhalten an niedrigeren Zinsen und steigender Kaufkraft eher die Preise hochhalten, warnen Beobachter.