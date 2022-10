Braverman erklärte am Mittwoch, sie habe ein offizielles Dokument über ihren persönlichen E-Mail-Account verschickt und damit die Vorschriften der Regierung verletzt. "Ich habe einen Fehler gemacht; ich übernehme die Verantwortung; ich trete zurück", erklärte sie in einem Schreiben an Truss, das auf Twitter veröffentlicht wurde. Sie habe aber auch "ernsthafte Bedenken" bezüglich der Bereitschaft der Regierung, die im Wahlkampf abgegeben Zusagen an die Wähler einzuhalten.