Taxonomie der EU Wien klagt gegen Einstufung von Atom und Gas als klimafreundlich

Die EU hat Gas und Atom in die Taxonomie-Verordnung aufgenommen und so als nachhaltig eingestuft. Österreich will das "Greenwashing" dieser Energieform nicht akzeptieren und zieht deshalb vor das höchste europäische Gericht. Luxemburg eilt Österreich dabei zur Hilfe.