Die schwedische Zentralbank hat ihren Leitzins wegen der hohen Inflation auf den höchsten Stand seit 2014 angehoben. Der Zinssatz steige von 0,25 auf 0,75 Prozent, entschied die Riksbank am Donnerstag in Stockholm. Grund dafür sind stark steigende Lebenshaltungskosten: Die Inflationsrate liegt aktuell mit 7,2 Prozent auf dem höchsten Stand seit drei Jahrzehnten und ist damit weit vom 2-Prozent-Ziel der Währungshüter entfernt. "Das Risiko, dass sich die hohe Inflation in der Preissetzung und Lohnbildung festsetzt, ist gestiegen", begründete die Zentralbank ihre Entscheidung.