Kurswechsel am Amsterdamer Flughafen Schiphol: Bis spätestens Ende des Jahres 2025 soll es von und ab dort keine Nachtflüge mehr geben, darüber hinaus sollen auch Privatjets verboten werden. Diese Maßnahmen sollen zu einer "stilleren, saubereren und besseren Luftfahrt" führen, teilte der Flughafen am Dienstag mit. "Zu lange haben wir nur an Wachstum gedacht und zu wenig an dessen Kosten", sagte Flughafen-Chef Ruud Sondag. Auch sollen schrittweise Flugzeuge nicht mehr zugelassen werden, die viel Lärm verursachen – so wie die Boeing 747.