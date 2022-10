Präzedenzfall SAP EuGH stärkt Gewerkschaften im Aufsichtsrat

Im Zusammenhang mit der Umfirmierung von einer AG in eine SE hat der Europäische Gerichtshof in einem Streit um die Besetzung des Aufsichtsrates zugunsten der Gewerkschaften entschieden. In dem Fall ging es um den Softwareriesen SAP, das Urteil ist jedoch darüber hinaus richtungweisend.