Die Inflation in der Eurozone hat im Oktober einen neuen Höchstwert erreicht. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 10,7 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat in Luxemburg am Montag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im September hatte die Teuerungsrate in der Eurozone bei 9,9 Prozent gelegen.