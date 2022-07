Regierungskrise in London Boris und der Brexit-Bullshit

Disunited Kingdom

Der jüngste Wirtschaftsbericht der OECD , der Organisation der Marktdemokratien, weist eine Staatsverschuldung aus, die sich italienischen Größenordnungen nähert, allerdings ohne institutionelle Einbettung in EU und Euro, den größten Binnenmarkt und die zweitgrößte Währung der Welt, die ein Stück Sicherheit bieten. Britanniens öffentliche Verbindlichkeiten liegen inzwischen bei 140 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Nicht nur der öffentliche Sektor, die Wirtschaft insgesamt lebt auf Pump; das außenwirtschaftliche Defizit beträgt derzeit rund sieben Prozent.

Solche Zahlen kann sich eine solide wachsende Volkswirtschaft, die sich auf stabile Institutionen stützt, eine Zeitlang leisten. Die britische Inselökonomie jedoch wirkt nicht nur ökonomisch, sondern auch institutionell angeschlagen. Die Missachtung, mit der Johnson der Verfassung des Königreichs und seiner Institutionen begegnet ist, hat der Glaubwürdigkeit Großbritanniens schweren Schaden zugefügt. Das wird sich auf das Standing des Landes als Schuldner auswirken.

Weil der Staat dringend Geld braucht, insbesondere um den überforderten National Health Service besser auszustatten, der unter der Alterung der Gesellschaft ächzt, werden die Steuern weiter steigen müssen. Es ist genau das Gegenteil dessen, was Johnson und die Brexiteers einst versprachen: Statt gesparte EU-Beiträge ins Gesundheitssystem zu stecken, generiert eine durch den Brexit geschrumpfte Volkswirtschaft weniger Steuereinnahmen, wie die CER-Studie herausstreicht. Entsprechend müssen die Steuersätze steigen – wenn man den öffentlichen Sektor nicht radikal zusammenkürzen will.

Die grimme Realität des 21. Jahrhunderts

Den nächsten Premier erwarten eine Menge harte Entscheidungen, um die Johnson sich, wann immer möglich, herumgewunden hat. Britannien ist ärmer und unsicherer geworden. Die inneren Spannungen könnten ein Disunited Kingdom hinterlassen, mit einem unabhängigen Schottland und einem wiedervereinigten Irland.

Statt als Global Britain, ein anderer Johnson-Slogan, in neuem Glanz zu erstrahlen, sieht sich das Land nun in die grimme Realität des 21. Jahrhunderts geworfen: in eine Welt, in der das Powerplay der Großmächte die Regeln bestimmt. Großbritannien ist viel zu klein, um in dieser Situation als bedeutender Akteur eine Rolle zu spielen. Innerhalb der EU hingegen hätten die Briten gerade im Konflikt mit Russland deutlich mehr Einfluss gewinnen können. Und die EU hätte die Hilfe aus London gut gebrauchen können, denn auch wir sind für diese neue Weltunordnung schlecht gerüstet . Aber eine Rückkehr in die EU ist nicht in Sicht. Nicht mal die oppositionelle Labour Party will den Brexit rückgängig machen.

All das ist tragisch. Und es ist komplett unnötig.

Master of Desaster

Demokratien sind auf Vernunft gegründet. Wähler sollten rationale Entscheidungen treffen, für sich selbst und für die Gesellschaft. Sie sollten Regierungen, Parteien und Institutionen zur Rechenschaft ziehen. Demokratie basiert auf Fakten. Wenn sich die Fakten ändern, haben die Bürger die Möglichkeit, sich neu zu entscheiden: Neue Themen und neue Probleme bringen neue Mehrheiten hervor.

Genau deshalb ist die Demokratie ein enorm erfolgreiches Herrschaftssystem. Es kann flexibel auf veränderte Bedingungen und neue Informationen reagieren, sodass sich Fehlentwicklungen pragmatisch korrigieren lassen. Die Dauerhaftigkeit demokratischer Regierungssysteme ist bemerkenswert. Und Großbritannien galt in dieser Hinsicht lange Zeit als vorbildlich. Dann folgten sie Boris Johnson in den Brexit, wählten ihn schließlich zum Premier und bekamen, was zu erwarten war: Bullshit. Doch die Wahrheit ist eben nicht nebensächlich. Eine Politik, die nicht auf eine solide Faktenbasis gegründet ist, richtet zwangsläufig gravierende Schäden an.

Bei allem Chaos, das Johnsons Regierungszeit begleitet hat, so ist doch bereits klar, dass er ein historisches Vermächtnis hinterlässt. Er wird als bedeutender Premier in die Geschichtsbücher eingehen: als der Mann, der die Briten aus der EU führte – der Master of Desaster.

