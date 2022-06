Frankreich-Wahlen Hauchdünner Vorsprung für Macron-Lager

Prognosen des Instituts Elabe deuten bei der Sitzverteilung für die zweite Wahlrunde am 19. Juni allerdings eine Mehrheit für das Lager des Präsidenten an. Unklar bleibt jedoch, ob eine absolute Mehrheit mit mindestens 289 Sitzen erreicht wird. Das Macron-Lager könnte den Vorhersagen zufolge auf 270 bis 310 der 577 Sitze in der Nationalversammlung kommen. Die Differenz zwischen prozentualem Stimmanteil und der Sitzverteilung entsteht durch das komplizierte Wahlsystem in Frankreich. Am Ende werden nur die Stimmen für den Gewinner im jeweiligen Wahlkreis eingerechnet.