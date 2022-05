Der russische Milliardär Oleg Tinkow (54) dürfte kaum erwartet haben, dass seine heftige Kritik an Russlands Präsident Wladimir Putin (69) und dessen Krieg in der Ukraine ohne Folgen bleibt. Und prompt: Wie Tinkow der "Financial Times" sagte, wurde er vom Kreml inzwischen dazu gedrängt, seine Anteile an der von ihm gegründeten Internetbank Tinkoff zu verkaufen. Er habe seinen 35-Prozent-Anteile an der TCS Group, die die Tinkoff-Bank besitzt, an den russischen Oligarchen und Minenmogul Wladimir Potanin (61) veräußert, so Tinkow gegenüber der Zeitung. Potanin war früher stellvertretender Ministerpräsident Russlands und gilt als Getreuer Putins.

Ähnlich äußerte sich der Oligarch im Gespräch mit der "New York Times" . "Ich konnte nicht über den Preis diskutieren. Es war wie eine Geiselnahme – du nimmst, was dir angeboten wird", beschrieb er den Verkauf. Das Interview sorgte in russischen Medien für Schlagzeilen.

Damit nicht genug: Tinkow fürchtet offenbar angesichts des Drucks aus Moskau um seine Sicherheit und sein Leben. Er befinde sich an einem unbekannten Ort und habe Bodyguards engagiert, berichtet die "FT". Demnach sagte Tinkow gegenüber der Zeitung, er habe Leukämie überlebt, aber nun wolle ihn der Kreml womöglich töten. Die Sorge kommt nicht von ungefähr: Immer wieder sorgten in der Vergangenheit Fälle für Aufsehen, in denen Kritiker Russlands mutmaßlich persönlich attackiert wurden, auch jenseits der Landesgrenzen. Aktuell werfen die Tode der beiden russischen Oligarchen Wladislaw Awajew, ehemaliger Vizepräsident der Gazprombank, und Sergej Protosenja, ehemaliger Vizepräsident und Hauptbuchhalter von Novatek, einem Gasunternehmen mit Verbindungen zur Gazprombank, Fragen auf. Beide waren vor einigen Tagen gemeinsam mit Familienmitgliedern tot aufgefunden worden, der eine in seiner Wohnung in Moskau, der andere in Lloret de Mar, Spanien.