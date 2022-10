Geplant ist ein eng verbundenes Offshore-Netz zwischen den Ländern, bei dem die Genehmigungsverfahren sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene beschleunigt werden sollen. Was früher fünf oder sechs Jahre gedauert hat, soll laut dem "Repower EU"-Plan nun innerhalb eines Jahres umgesetzt werden. Auch die Netzinfrastruktur auf See soll flexibler und effizienter werden, dabei setzt die NSEC vor allem auf eine verbesserte Digitalisierung und enge Kooperationen.

Besondere Zusammenarbeit in fünf Nordseehäfen

Fünf europäische Nordseehäfen werden bei diesen Plänen eine Schlüsselrolle spielen: Der dänische Port of Esbjerg, der belgische Port Oostende, der Groningen Seaports/Eemshaven in den Niederlanden und der Nantes-Saint Nazaire Port in Frankreich gehören ebenso dazu wie Cuxhaven in Niedersachsen. Denn auch der deutsche Anteil am Ausbau der Offshore-Windenergie soll wachsen – und schon 2030 bei 30 GW liegen. Im Jahr 2050 soll die Leistung dann auf 70 GW gesteigert sein. Derzeit speisen die Windkraftanlagen auf der Nordsee knapp 8 GW in das deutsche Stromnetz ein.