Druschba-Pipeline Öl-Lieferungen aus Russland nach Mitteleuropa gestoppt

Dem Bericht zufolge habe Ukrtransnafta, der Betreiber des Pipeline-Netzes in der Ukraine, die Lieferungen am 4. August eingestellt. Laut den Verträgen zwischen Transneft und Ukrtransnafta müssen die Transitgebühren für die Ölmengen vorab bezahlt werden. Zwar habe Transneft die Vorauszahlung an Ukrtransnafta am 22. Juli geleistet, doch sei das Geld am 28. Juli zurückgeflossen, weil die Zahlung wegen der Sanktionen nicht durchgegangen sei, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Transneft.