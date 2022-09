An den Ostsee-Pipelines von Nord Stream sind innerhalb kurzer Zeit meherere Lecks entstanden. Es seien in einem beispiellosen Vorgang an einem Tag Defekte an drei Röhren festgestellt worden, teilte die Nord Stream AG am Dienstag mit. Es sei unklar, wann das System wieder funktionieren werde. Entstanden sind die Schäden im dänischen und schwedischen Hoheitsgebiet.