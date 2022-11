Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Donnerstag, dass sie eine bestehende Untersuchung wegen angeblichen Steuerbetrugs durch die Beratungsfirma McKinsey auf die Frage nach der Rolle von Beratungsfirmen im Wahlkampf 2017 und 2022 ausgeweitet habe. Dass sich die Ermittlungen gegen Macrons Wahlkampforganisation richteten, bestätigte die Behörde nicht. Doch so nah, heißt es in Frankreich, seien juristische Ermittlungen dem Präsidenten noch nie gekommen.