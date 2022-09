Ob sie das wirklich ernst meinen? Schwer zu sagen. Es wäre schon eine schnelle Kehrtwende. Im Wahlkampf 2018 forderte Salvini noch einen Austritt aus dem Euro. Die Brüder Italiens strichen die Forderung kurz vor der damaligen Wahl aus dem Programm.

In Punkt 4 und 8 ihres heutigen Programms fordern die Koalitionäre Steuersenkungen für Unternehmen und Haushalte. Gleichzeitig will die Koalition Sozialausgaben und Renten erhöhen. Wie das in einem überschuldeten Staat möglich sein soll, der unter einer chronisch stagnierenden Wirtschaft leidet, ist unklar.

Meloni wird die Forderungen wohl nicht umsetzen können, ohne gegen die EU-Fiskalregeln zu verstoßen. Deshalb fordert die Rechtskoalition auch eine Nachverhandlung beim Wiederaufbaufonds der EU, von dem Italien mit 191 Milliarden Euro in absoluten Zahlen am meisten profitiert. Das Geld solle nicht nur in Infrastruktur fließen, sondern auch zur Abfederung der hohen Energiepreise genutzt werden.