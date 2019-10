Zur Großbildansicht Carlos Costa / AFP

Mario Draghi: Der umstrittene EZB-Chef übergibt nach acht Jahren Amtszeit an Christine Lagarde. Draghi sprach seine wichtigsten Sätze als EZB-Chef am 26. Juli 2012 in London: "Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein."