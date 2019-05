Mit diesen Konzernen legt sich der liberale EU-Star an

Margrethe Vestager in der Fernsehdebatte am Mittwoch

Um eine Empfehlung zur Europawahl sollte die FDP wohl besser nicht bei Guido Kerkhoff vorsprechen. Vollends enttäuscht zeigt sich der Thyssenkrupp-Chef in einem Video an die Mitarbeiter, in dem er das Scheitern der Stahlfusion mit Tata und die dramatische Strategiewende des Ruhrkonzerns zu erklären versucht. Man sei ja zu vielen Zugeständnissen bereit gewesen, aber irgendwann sei es auch mal genug.

Durchkreuzt wurden Thyssenkrupps Pläne von Margrethe Vestager, EU-Kommissarin für Wettbewerb - und ausgerechnet die könnte mit Hilfe der Liberalen nach der Europawahl die Führung der Brüsseler Behörde übernehmen.

Offiziell lehnt das liberale Parteienbündnis ALDE, das sich mit der "Renaissance" von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zusammengetan ab, eine Spitzenkandidatur ab. Es solle nicht so getan werden, als könnten die Bürger direkt über den Topjob in Brüssel bestimmen. Das tun in Wahrheit die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat. Und dort könnten die Liberalen tatsächlich den mächtigen Hebel finden, um den Durchmarsch des von Konservativen Manfred Weber zu stoppen.

Vor der Wahl legen sie sich auf keine Personalie fest. Aber über keinen Namen wurde so heftig spekuliert wie Margrethe Vestager. Und in der Fernsehdebatte im Europaparlament trat sie dann doch als einzige Vertreterin des siebenköpfigen "Team Europe" der Liberalen an - unter der Überschrift "Kandidaten für die Präsidentschaft der europäischen Kommission".

Ausgerechnet die Liberalen, deren Markenzeichen ihre besondere Wirtschaftsnähe ist, werben also für einen ausgewiesenen Konzernschreck.

Denn auch Siemens-Chef Joe Kaeser hätte nur Negativwerbung ("rückwärtsgewandt") für Vestager parat, die im Februar seinen Plan einer Zugfusion mit Alstom vereitelte.

Die Deutsche Börse hinderte die Dänin bereits 2017 daran, mit der London Stock Exchange zu fusionieren.

Gegenüber Apple verhängte sie eine Multi-Milliarden-Strafe wegen der Steuertricks der Amerikaner - gegenüber Google gleich zweimal wegen Marktmissbrauch.

Und am Donnerstag legte sie noch einmal mit gut einer Milliarde Strafe gegen fünf globale Großbanken wegen Manipulation des Devisenhandels nach - der vorerst letzte Akt im Anti-Konzern-Wahlkampf der Liberalen.